滬市半年報業績前瞻：龍頭公司釋放積極信號

據上海證券報報道，半年報披露即將啓幕，業績預告提前透出行業冷暖。據統計，藍籌及龍頭集聚的滬市公司群體目前的主流是預喜。截至7月3日，滬市有140家公司披露上半年業績預告。其中，確定業績變動方向(剔除25家“不確定”)的115份報告中，“報喜”公司65家，包括預增59家、扭虧6家，合計佔比56.5%;而業績預減、續虧和首虧的分别是24家、17家和6家，合計47家，佔比約四成。

上半年，有28家滬市公司業績預增幅度在50%以上，其中14家公司的預增幅度在100%以上，聖濟堂、廣匯能源、華鼎股份等同比增幅居前，均在300%以上。尤其是聖濟堂，預計業績同比增幅上限超過39倍，達1億元至1.2億元。一方面，該公司原本業績基數較低，去年同期的數據還不到300萬元;另一方面也歸因於化工市場的回暖。統計顯示，增幅排名靠前的公司通常去年業績基數較低，加上主營發力或併購助力，帶動今年業績勁升。

分行業看，目前，化學製品、生物醫藥行業分别有12家、7家公司發布業績預告，預增家數分别為9家、7家，預增比例最高。例如，化學製品板塊的合盛矽業預計淨利潤13億元至15億元，同比增幅135%至170%;而揚農化工、魯北化工分别預告增長80%至130%或者大幅增加，産品價格上漲是助推業績的重要因素。生物醫藥板塊中，廣譽遠、基蛋生物預告增幅較大，兩公司都在報告期内加大市場開拓力度，提升品牌影響力，同時加強成本控製，使上半年利潤再上台階。

以計算機、通信和其他電子設備製造業為代表的新興行業表現較好，業績預增有5家。備受市場矚目的工業富聯預計上半年的淨利潤上限為56億元，同比增長。此外，中國石油也報出喜訊，預計上半年淨利潤同比大幅增加。

預告數據也初步反映了新股的業績風貌。除工業富聯上半年業績穩健增長外，剛挂牌的彤程新材預告上半年業績增幅為41%至59%。據統計，截至6月30日，今年37家新上市公司中，11家披露了業績預告，9家公司業績預增，佔新股比重約為24%。整體看，新股業績表現情況較穩定，尚未發現上市即業績下滑的情況。

來源：上海證券報

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