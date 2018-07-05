意馬(00585-HK)終止配股 取消派特息建議

意馬國際(00585-HK)公布，終止向VMS Investment Group配售約1.38億股，以及終止建議派發每股0.25元的特別股息。該公司指出，認購事項須待聯交所上市委員會批准，但由於監管程序冗長，截至今日尚未取得上市批准，因此各方共同決定訂立終止協議。

董事會認為，終止配股及取消派特息建議，不會對集團的經營或財務狀況造成任何重大不利影響。

意馬國際於今年5月11日公布，以每股0.9元向中南金融配售1.38億股新股，新股佔擴大後股本約16.67%。集資1.24億元，淨額約1.22元，將用作一般營運資金，包括向股東支付現金股息。此外，該公司建議派發特別股息每股0.25元。

VMS Investment Group Limited，為獨立第三方。VMS為一間私人投資公司，由一個專業團隊管理，主要從事自營交易業務及持有逾十億港元的證券組合。透過中南的介紹，本公司已同意配發及發行而認購人已同意根據認購協議認購認購股份。

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