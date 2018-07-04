【IPO追蹤】高盛: 鐵塔估值最高3400億

由內地三大電訊商中移動(00941)、聯通(00762)及中電信(00728)持股的中國鐵塔公司，已於上周四(6月28日)通過港交所(00388)上市聆訊，本周起開始預路演。綜合兩位保薦人中金及高盛報告，鐵塔公司估值介乎2,180億至3,400億元人民幣(下同)。

中金報告指，中國鐵塔的估值介乎2,180億至2,790億元，相當於2018年預測EV/EBITDA 9至10.5倍。該行預期，中國鐵塔今年收入增長1%至693億元，但盈利倒退6.7%至18億元，主要受價格調整影響；明年收入則上升8.2%至751億元，盈利則大升38.2%至25億元。

高盛對中國鐵塔的估值更高，達2,690億至3,400億元，相當於2019年EV/EBITDA 7.4至9倍。

較早前外電報道指，鐵塔公司開始對香港首次發售的需求進行評估。公司計劃在港集資80億至100億美元(約624億至780億港元)，有望問鼎今年「集資王」寶座。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)