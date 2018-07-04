三大法人買超22億元 外資小買現貨但續減台指期多單

台股今 (4) 日尾盤遭多頭點火急拉，小漲 6.15 點、收在 10721.87 點，重新站回年線。三大法人方面，外資今日買超 18.37 億元，投信賣超 3.41 億元，自營商買超 7 億元，合計三大法人買超 21.97 億元。外資雖然重回買方，但期貨部分減碼多單，多單未平倉口數持續減少，降至 2.76 萬口。個股方面，外資今日轉為買超鴻海，台積電也同樣見到外資買超。

台股今日多空交戰年線關卡，台積電、鴻海及台化等權值股撐住紅盤，終場重回年線，收漲 6.15 點，台指期部分外資今日持續減碼多單 1278 口，投信減碼空單 103 口，空單未平倉口數達 25181 口，自營商減碼空單 306 口，空單未平倉口數為 1730 口。

外資買方今日進軍台股強勢族群，買超包括權值股台積電、鴻海，被動元件族群華新科、奇力新及禾伸堂，並連 7 日買超國巨。

挖礦題材讓顯卡族群今日強勢攻漲，不過外資態度不一，大舉買超技嘉，但卻大幅調節微星，撼訊、麗臺、青雲及映泰強登漲停，不過外資僅小幅買賣。

外資今日買超第 1 名為元大滬深 300 正 2，買超 9162 張，第 2 名錸德 8797 張，第 3 名台灣高鐵 7682 張，第 4 名遠東新 7580 張，第 5 名大同 4786 張，第 6 名宏碁，買超 4523 張，第 7 名鼎元，買超 4128 張，第 8 名中石化，買超 2648 張，第 9 名技嘉，買超 2627 張，第 10 名鴻海，買超 2593 張。

外資今日賣超第 1 名聯電，賣超 21444 張，第 2 名為中信金，賣超 8614 張，第 3 名微星，賣超 4387 張，第 4 名晶電，賣超 3747 張，第 5 名緯創，賣超 3495 張，第 6 到 10 名分別是中環，賣超 2824 張；華通，賣超 2530 張，南亞，賣超 2291 張；光磊，賣超 2267 張；廣達，賣超 2226 張。

投信今日買超第 1 名大成鋼，買超 2947 張，第 2 名遠東新，買超 1860 張，第 3 名頎邦，買超 1086 張；投信賣超第 1 名為台泥 4275 張，第 2 名合晶 2159 張，第 3 名台玻 1880 張，第 4 名美時 1508 張，第 5 名南亞科 1445 張。

自營商今日買超第 1 名為大同，買超 3976 張，第 2 名為開發金，買超 3835 張，第 3 名為旺宏 2794 張，第 4 名為友達 1977 張，第 5 名為彩晶 1794 張；賣超第 1 名錸德 4604 張，第 2 名晶電，賣超 3036 張，第 3 名元大金 1348 張，第 4 名中環 1160 張，第 5 名強茂 1080 張。

台股今日驚險守住年線關卡，終場小漲 6.15 點，雖然外資今日買超，不過多日來大舉賣超台股，加上多單未平倉口數持續下降，法人對年線支撐與否保守看待，而美中貿易戰持續延燒，美股多日走跌，後續台股走勢恐仍有壓力。