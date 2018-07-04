中裕燃氣(03633-HK)：年度末期股息股東可選以股代息

中裕燃氣(03633-HK)公布，建議向於2018年6月15日名列該公司普通股股份股東名冊股東派發截至2017年12月31日止年度末期股息每股0.05港元。於2018年4月15日，董事會建議將以配發及發行繳足股款新股份方式全數支付末期股息，然而股東將擁有選擇權，選擇全部以現金代替代息股份，或部份以現金及部份以代息股份方式收取末期股息。

就計算根據以股代息計劃將予配發代息股份數目而言，每股代息股份市值將按股份截至記錄日期止連續五個交易日於聯交所收市價平均值經5%折讓計算，市值將四舍五入至兩個小數位，即6.36港元。

公司將向聯交所上市委員會申請批準根據以股代息計劃將予發行代息股份上市及買賣。待聯交所批準是項申請後，預期於2018年8月1日以普通郵遞方式，向有關股東寄發代息股份股票及╱或現金股息之支票，郵誤風險概由股東自行承擔。於向合資格股東寄發代息股份股票後，代息股份預期於2018年8月2日開始在聯交所買賣。

為了促進代息股份買賣，向合資格股東寄發代息股票及╱或股息支票日期已由2018年7月10日(星期二)更改為2018年8月1日(星期三)。

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