騰訊(00700-HK)跌1.58% 內房股受壓

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港股今早幾近平開，開市後曾升96點，曾見28642點，高見28642.34點，其後掉頭下跌，曾低見28169.79點，恒生指數中午收市報28239.11點，跌306.46點，跌1.07%，恒生中國企業指數報10711.12點，跌161.08點，跌1.48%。 內房股為跌市重災區，連續5個月登上房企銷售額榜首的碧桂園(02007-HK)正在改變擴張策略，為緩解融資政策收緊帶來的壓力，試圖犧牲規模甚至利潤，以保證現金流。碧桂園中午收報12.78元，跌0.72元，跌5.333%。成交4540萬股，涉資5.89億元。中國恆大(03333-HK)跌4.289%、融創中國(01918-HK)跌4.647%。 騰訊(00700-HK)曾跌近2%，中午收市前跌幅收窄，跌1.58%；港交所(00388-HK)跌1.97%；平保(02318-HK)跌1.62%；交行(03328-HK)除息，最新跌2.1%。 中興通訊(00763-HK)升0.3%，舜宇光學科技(02382-HK)跌3.5%。
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