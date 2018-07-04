滬指早盤跌0.68% 創指大跌2%失守1600點

7月4日早盤，滬深兩市低開低走，維持弱勢震蕩態勢。滬指開盤後一度翻紅，隨後快速回落一路震蕩下探。創業板指單邊下行，跌幅近2%失守1600點。

截至早間收盤，滬指跌0.68%，報2767.91點;深成指跌1.41%，報9091.24點;創業板指跌1.96%，報1575.62點。

截止11：30分，今日半日滬股通淨流出4.8億，深股通淨流出9.6億。

兩市僅400多隻個股飄紅，題材股再度殺跌，次新股領跌兩市，南京證券、中信建投均大跌8%，僅鋼鐵板塊表現亮點，安陽鋼鐵封漲停。

盤面上看，兩市板塊多數走低，次新股、紡織製造、網絡安全、區塊鏈、數字中國、軟件、家電、紡織服裝、化工等板塊跌幅居前，醫藥、造紙、地産、券商、石油等板塊均走弱;鋼鐵、機場航運、可燃冰、電力等少數板塊逆勢上揚，黃金概念、核電核能板塊走勢活躍。

申萬宏源認為，本次A股築底將是一個漫長的過程，很難以單針探底後V形反彈的形式展開。此時願意入市的資金，大多還是基於股價超跌，期待在價值回歸中實現收益，而不是特别關註未來的價值發現。也就是說，目前入市的資金可能對收益預期併不高，某種程度上還屬於搶反彈性質。這一點，從上周五指數明顯上漲，但周一大幅回落這種反差極大的走勢中可見一斑。

今年以來，A股震蕩下跌了近半年，一般來說，後市沒有兩個月以上的低位整理，是很難完成底部構築的。因此，看到低位已經出現較有力度買盤時，投資者對於後市漫長的築底行情，還要有足夠的思想準備，震蕩反復是難免的。在這樣的行情格局下，投資者操作難度的確很大。穩健且不失積極的操作策略，就是控製好倉位，在調整中逐步買入具有長期投資價值的藍籌股。

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