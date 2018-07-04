台股盤中─台積電鴻海苦撐盤 上攻力道不足 年線附近震盪

台股今 (4) 日開低後，盤中多度反彈後再翻黑，指數於年線附近震盪整理，觀察類股表現，被動元件和金融族群漲跌互見，電子三雄也各自表態，盤中由台積電和鴻海等權值股苦撐盤，但量能不足，上攻力道有限。法人表示，全球股市仍觀望美中貿易戰情形，估計在亞股尚未回穩前，台股仍以年線附近整理為主。

電子三雄部分，市場傳出比特幣挖礦重鎮四川受暴雨重創，全球挖礦運算力驟減，台積電可望受惠新一波挖礦機急單，今日股價以 217 元開高走高，漲幅近 1%，早盤最高價落在 217.5 元；大立光開低一度翻紅至 4570 元，隨後翻黑，跌幅逾 0.2%；鴻海則以 80.8 元開高走高，漲幅逾 0.5%。

被動元件族群則漲跌互見，國巨以 1185 元開高震盪走高，漲幅近 1%，禾伸堂漲逾 3.5%，奇力新、立隆電、日電貿均呈現漲勢；至於華容、信昌電、華新科、大毅則呈現跌勢，其中大毅跌幅最大逾 4%。

至於近期淪為外資拋售族群的金融股，同樣漲跌互見，國泰金跌近 1%，富邦金則小跌 0.1%，另開發金、中信金、日盛金均呈現跌勢，而台新金、兆豐金、元大金、玉山金和華南金等則均上漲。

整體來看，法人表示，台股盤中雖有反彈，但量能不足，上攻力道有限，市場普遍觀望本周五 (7/6) 美中互徵 25% 進口關稅的實施日的情況，操作態度偏於保守，加上美元短期維持強勢下，台股短期面臨壓力，估計在亞股尚未回穩前，台股將於年線附近震盪整理。