IIF：新興市場上月資金流出增至624億

國際金融協會(IIF)公布，由於貿易緊張形勢、借貸成本上升及其他不利因素接連打擊，6月份新興市場外資流出加速。

IIF表示，新興市場非常住居民投資流出增至80億美元(約624億港元)，5月為流出63億美元(約491.4億港元)。債市和股市資金流出基本各佔半，分別為淨流出42億美元和38億美元。

IIF分析師指出，與近期新興市場其他資本流出趨勢不同的是，今次流出的特點是中國市場資金流出，可能是由於中美貿易爭端升級以及人民幣大幅貶值。貿易緊張氛圍，加上經濟前景分化，也促使投資組合配置明顯向美國資產傾斜，同時其他發達國家市場和新興市場出現資金流出。

IIF續稱，多數主要新興市場地區都出現資金流出，非洲和中東流出40億美元，新興亞洲流出27億美元，拉美流出25億美元。

報告指出，考慮到新興市場資金流動持續疲弱趨勢，如果貿易情勢改善或者美元下跌，那看到新興市場出現釋然性上漲或某種策略上的再平衡，也不會讓人感意外。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)