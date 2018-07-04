新華社：金融運行整體穩健 有信心打赢防範風險攻堅戰

新一屆國務院金融穩定發展委員會7月2日成立併召開會議，研究部署打好防範化解重大風險攻堅戰等相關工作。專家表示，中國具備防止系統性金融風險爆發的良好宏觀環境，有能力、有信心打好這場攻堅戰。

會議認為，金融系統團結協作，堅持穩中求進，堅持底線思維，監管體系建設和金融風險處置取得積極成效，結構性去槓桿有序推進，高風險金融業務收縮，一些機構野蠻擴張行為收斂，金融亂象得到初步遏製，市場約束逐步增強，市場主體心理預期出現積極變化，審慎經營理念得到強化，金融運行整體穩健。

北京大學國家發展研究院副院長黃益平認為，從當前形勢看，中國經濟基本面長期向好的趨勢沒有改變，具備防止系統性金融風險爆發的良好宏觀環境，中國當前金融風險總體可控。

會議分析了當前經濟金融形勢和金融運行情況，審議了金融委辦公室提出的打好防範化解重大風險攻堅戰三年行動方案。

專家表示，防範化解金融風險是一項系統性工程，需要各方面共同努力。要充分發揮金融委的統籌協調作用，統籌把握各領域出台政策的節奏和力度，形成政策合力，警惕去槓桿過程中的“次生風險”，平衡好防範化解重大風險和改革、發展、穩定的關系。

來源： 新華社

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