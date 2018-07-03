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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月03日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     鈦昇     富邦美債1-3          唐鋒              新昕纖   生泰     全銓       
易威     永捷     富邦美債7-10          尼克森            謚源     杏昌                
穆拉德   凱衛     富邦美債20年          益通              東林     太醫                
南璋     海灣     元大美債7-10          光頡              欣厚-KY  大樹                
勝昱     太普高   富邦中國政策債          漢磊              友銓     其祥-KY             
精確              元大美債1-3          華容              達威     德麥                
宏易              元大投資級公司債          天揚              松崗     中華食              
唐鋒              元大中國債3-5          建達              三圓     世坤                
榮群              群益15年IG電信債          九豪              雙喜     萬國通              
天宇              群益15年IG科技債          信昌電            力泰     新昕纖              
新零售            群益10年IG金融債          安碁              理銘     光明                
力新              國泰5Y+新興債          蜜望實            亞都     聚紡                
恩得利            國泰1-5Y高收債          奧斯特            東凌-KY  興采                
李洲              富邦全球投等債          士開              關中     新麥                
凱柏實業          富邦全球高收債          昇華              隆中     泰茂                
遠昇              合世              大宇資            明揚     崇友                
及成              杏昌              鼎創達            綠河-KY  永彰                
和進              易威                                欣泰     至興                
耀勝              東洋                                         長佳                
倚強              穆拉德                                       瑞穎                
錦明              友華                                         大恭                
鑫創              太醫                                         致振                
廣寰科            聯合                                         長盛                
點晶              健亞                                         康聯訊              
建舜電            合富-KY                                      威潤                
泰谷              科懋                                         唐榮                
典範              南璋                                         晉椿                
長天              勝昱                                         世豐                
哲固              力肯                                         久陽                
益通              祺驊                                         強新                
振維              精確                                         尼克森              
鴻翊              宏易                                         力新                
迎輝              朋程                                         凌網                
欣厚-KY           唐鋒                                         恩得利              
兆遠              威潤                                         李洲                
系統電            榮群                                         港建                
世紀              天宇                                         倚強                
華容              華祺                                         至寶電              
建榮              新零售                                       點晶                
立衛              力新                                         幸康                
天揚              坤悅                                         迎輝                
鈺創              凌網                                         先益                
佳總              恩得利                                       堡達                
合正              李洲                                         重鳥鵬              
寶聯通            凱柏實業                                     晶達                
凱鈺              遠昇                                         天鉞電              
德宏              港建                                         凱鈺                
合邦              及成                                         彩富                
萬旭              新揚科                                       合邦                
驊宏資            新洲                                         業強                
久正              和進                                         九豪                
上揚              耀勝                                         訊達                
全譜              茂訊                                         撼訊                
易通展            倚強                                         亞銳士              
安鈦克            錦明                                         合晶                
元隆              鑫創                                         易通展              
沛亨              廣寰科                                       沛亨                
九暘              點晶                                         迅德                
凱碩              建舜電                                       大中                
全達              泰谷                                         倉和                
奧斯特            典範                                         星雲                
保銳              崇越電                                       森田                
越峰              長天                                         三圓                
英格爾            哲固                                         力泰                
鑫龍騰            益通                                         富裔                
士開              振維                                         惠普                
昇益              鴻翊                                         中連貨              
志嘉              迎輝                                         安心                
富裔              曜越                                         漢來美食            
正德              西柏                                         燦星旅              
燦星旅            重鳥鵬                                       雅茗-KY             
富驛-KY           閎康                                         易飛網              
劍湖山            鼎翰                                         高野                
德記              欣厚-KY                                      亞都                
泰偉              兆遠                                         老爺知              
華義              廣穎                                         東凌-KY             
昇華              數字                                         紅馬-KY             
得利影            系統電                                       德記                
鼎創達            世紀                                         邁達康              
花王              光聯                                         大展證              
邦泰              華容                                         誠品生活            
                  建榮                                         得利影              
                  立衛                                         時報                
                  天揚                                         琉園                
                  世界                                         旭然                
                  鈺創                                         捷必勝-KY            
                  佳總                                         明揚                
                  合正                                         紅木-KY             
                  東友                                         鉅邁                
                  均豪                                         綠河-KY             
                  寶聯通                                       霹靂                
                  凱鈺                                         花王                
                  德宏                                         欣雄                
                  合邦                                         欣泰                
                  久威                                         大汽電              
                  萬旭                                                             
                  驊宏資                                                           
                  捷波                                                             
                  久正                                                             
                  亞通                                                             
                  萬泰科                                                           
                  中探針                                                           
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  驊訊                                                             
                  易通展                                                           
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  精測                                                             
                  瑞耘                                                             
                  佑華                                                             
                  九暘                                                             
                  星雲                                                             
                  廣積                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  品安                                                             
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  英格爾                                                           
                  鑫龍騰                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
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                  紅馬-KY                                                          
                  德記                                                             
                  弘帆                                                             
                  宏遠證                                                           
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  華研                                                             
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  旭源                                                             
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                  花王                                                             
                  邦泰
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