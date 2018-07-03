新一屆國務院金融穩定發展委員會召開第一次會議

7月2日，新一屆國務院金融穩定發展委員會成立併召開會議，研究部署打好防範化解重大風險攻堅戰等相關工作。國務院副總理、金融穩定發展委員會主任劉鶴主持會議，金融委副主任兼辦公室主任易綱作了匯報，金融委副主任丁學東，金融委成員郭樹清、劉士餘、潘功勝、韓文秀、連維良、劉偉，以及協作單位成員李書磊、鄧聲明、蔣建國、楊小偉、孟慶豐、劉炤、劉貴祥等同志參會。會議分析了當前經濟金融形勢和金融運行情況，審議了金融委辦公室提出的打好防範化解重大風險攻堅戰三年行動方案，研究了推進金融改革開放、保持貨幣政策穩健中性、維護金融市場流動性合理充裕、把握好監管工作節奏和力度、發揮好市場機製在資源配置中的決定性作用等重點工作，部署了近期主要任務。

會議認為，黨的十九大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，金融系統團結協作，堅持穩中求進，堅持底線思維，監管體系建設和金融風險處置取得積極成效，結構性去槓桿有序推進，高風險金融業務收縮，一些機構野蠻擴張行為收斂，金融亂象得到初步遏製，市場約束逐步增強，市場主體心理預期出現積極變化，審慎經營理念得到強化，金融運行整體穩健。會議認為，當前我國經濟正向高質量發展邁進，市場主體韌性強，國内巨大規模市場的回旋空間廣闊，完全具備打赢重大風險攻堅戰和應對外部風險的諸多有利條件，對此充滿信心，下一步各項工作都將按既定方案有序推進。

會議決定，金融委將定期召開全體會議，不定期召開有針對性的專題會議，統籌研究協調金融領域相關事項。

來源： 中國政府網

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