“債券通”新增10家報價機構至34家

“債券通”一周年之際，報價機構名單迎來擴容。中國外匯交易中心今日公告顯示，自2018年7月3日起，根據報價定價能力、國際業務拓展等情況，“債券通”新增10家報價機構，分别是民生銀行、廣發銀行、浙商銀行、南京銀行、摩根大通銀行(中國)、瑞穗銀行(中國)、美國銀行上海分行、中信建投證券、平安證券和招商證券。目前共有34家“債券通”報價機構。

截至今日中午，摩根大通銀行(中國)、招商證券、中信建投證券、南京銀行、美國銀行上海分行、民生銀行、廣發銀行等多家新增報價機構已與“債券通”境外對手方達成交易，合計8.15億元，債券類型主要是國債及政策性銀行債。

“‘債券通’是中國金融市場開放的一個里程碑。摩根大通非常高興成為‘債券通’做市商，幫助中國更好地吸引海外投資者參與到中國銀行間債券市場中來。”摩根大通中國區首席執行官梁治文3日表示。

“債券通”上線一年以來，受到境外投資者的廣泛關註，截至6月末，共有24家“債券通”報價機構為境外投資者提供報價交易服務，356家境外主體通過“債券通”渠道進入銀行間債券市場，月均交易量達581.7億元，平均環比增長22.4%，境外投資者持有中國債券佔比有較大提升。

來源：上證報APP·中國證券網

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