京城銀6月每股盈餘0.37元 整體放款攀升挹注利息收入穩步向上

京城銀 (2809) 公告 6 月自結稅後損益 4.20 億元，稅後每股盈餘 0.37 元。今年上半年合併稅後獲利達 23.38 億元，稅後每股盈餘 2.04 元。京城銀表示，隨調整放款結構、深化既有客群經營、以及專注利基型市場開發等三大營運策略奏效，帶動整體放款逐步從年初 1,451 億元攀升至 1,574 億元，是長期穩定獲利來源，更挹注每月利息收入並持續穩步向上的重要關鍵。京城銀指出，惟今年度起受到新會計公報 IFRS 9 針對金融業持有金融資產認列調整規則影響，單月獲利表現將隨投資收益之評價而呈現較大波動。



京城銀進一步說明，看好景氣復甦帶動企業及個人資金需求增加，將持續深耕以中小型企業為主的既有長期往來客戶基礎，著重篩選具有較高利率水準的優質案件承貸，截至今年 6 月底，逾期放款比率 0.02%、逾期放款覆蓋率 6,757.93%、全體放款覆蓋率 1.54% 表現，凸顯京城銀在穩健優化放款案件結構下，並可同步達到良好內控機制。



展望未來，京城銀表示，要全力發展旗下包含授信、財務管理及各項數位金融服務之餘，將以分散投資且長期持有的投資策略，布局海外投資等級債券，操作上亦聚焦在賺取穩定利息收益，以期能降低單一地區、標的集中度過高的投資風險。同時持續強化公司治理、內部稽核、以及風險控管機制，以期完善全行財務體質並在收益與風險控管間取得良好平衡。