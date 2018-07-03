7/4台塑化等22檔除息交易 台股開盤將蒸發27.2點

台股進入除權息旺季，證交所今 (3) 日表示，明 (7/4) 日台股有台塑化 (6505-TW)、新紡 (1419-TW)、和大 (1536-TW)、華票 (2820-TW)、元大金 (2885-TW) 等 22 檔股票除權息交易，其中台塑化除息市值將減少約 600 億元，總計大盤指數股票除息後，指數開盤將減少約 27.2 點。

證交所表示，明日將有 22 檔股票辦理除權息交易，包括新紡、和大、大山、五鼎、榮成、英利 - KY、金寶、菱生、創見、華票、台產、元大金、台新戊特 (非成分股)、凱羿 - KY、晶豪科、鴻名、鳳凰、鈞寶、台塑化、鋼聯、致新、宏全等。

證交所估計，上述股票除權息後，台股開盤將減少約 27.2 點、未含金融指數減少約 23.9 點、未含電子指數減少約 77.5 點、未含金融電子指數減少約 83.6 點、油電燃氣類指數減少約 7.7 點。

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