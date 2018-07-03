涉嫌洗錢收到美國司法部傳票 嘉能可倫敦股價創兩年最大跌幅

7 月 3 日周二，全球礦業巨頭嘉能可稱，旗下子公司 Glencore Ltd 收到美國司法部傳票，要求提供有關遵守《反海外腐敗法》和美國反洗錢法規的合規文件及其它記錄。

需提交的材料涉及 2007 年至今，嘉能可在尼日利亞、剛果民主共和國和委內瑞拉的業務。嘉能可還稱，正在評估傳票，並將適時公布更多資訊。

消息過後，嘉能可倫敦股價一度跳水超過 10%，創下兩年新低，抹去逾 50 億英鎊市值。

外盤銅價小幅波動，現漲 0.84% 至 6576.50 美元 / 噸。昨夜，LME 期銅收跌 1.6%，報 6523 美元 / 噸，一度跌至 6519 美元，創 2017 年 12 月 5 日以來盤中新低，6 月 7 日以來已經下挫逾 10%。

成立於 1974 年的嘉能可是一家瑞士公司，註冊於澤西，是目前全球最大的商品交易商，主要從事生產和營銷金屬、礦產、能源產品和農產品。

上月中旬，嘉能可旗下嘉丹加礦業公司曾與剛果國有礦企 Gecamines 達成協議，其中一部分規定將免除 Gecamines 向嘉丹加授予價值 2.58 億美元的資源置換費，用來修復國有合作企業 Gecamines 的資產負債表。嘉能可還表示，Gecamines 將獲得 1.5 億美元的一次性債務結算。

2017 年，嘉能可經調整後的利潤達 147.6 億美元，年增率增加 44%，其中交易部門的稅前利潤達到 30 億美元。

但當時英國《金融時報》指出，剛果民主共和國（剛果金）最近通過的新採礦法可能會對嘉能可在非洲的銅礦、鈷礦開採業務造成影響。剛果金的新法律要求礦產商繳納更高的稅款和特許費用。