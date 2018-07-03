【異動股】航空板塊集體下挫 東方航空(600115-CN)盤中觸及跌停

7月3日，受人民幣持續貶值影響，航空板塊早盤集體下挫。截至發稿，東方航空(600115-CN)盤中一度觸及跌停價5.91元，現跌8.37%報6.02元;中國國航(601111-CN)跌7.04%報8.05元，南方航空(600029-CN)大跌7.32%報7.72元，吉祥航空(603885-CN)、春秋航空(601021-CN)、華夏航空(002928-CN)等股均紛紛大跌超4%。

今日早盤，在岸人民幣兌美元開盤迅速走低，跌破6.7，一度觸及6.71關口，創2017年8月8日以來新低。離岸人民幣兌美元匯率快速走低，今開6.6841，盤中連續跌破日内連破6.70、6.71和6.72、6.73四大整數關口，截至發稿，報6.7311，大跌近500點，刷新近1年以來新低。

此外，人民幣中間價再次大幅調貶，今日人民幣兌美元中間價調貶340個基點，報6.6497。

據分析，航空行業屬於典型的外匯負債類行業，尤其是負債，航空公司有大量的航空器材融資租賃負債，每年需支付一定數量的利息費用和本金。航空公司外幣負債比例高，人民幣貶值會造成一次性的匯兌損失;同時，也使進口的航油價格升高，由於燃料費用佔航空公司總成本的30%左右，因此，人民幣貶值會增加航空公司的成本。人民幣貶值除了使航空公司造成一次性相關的匯兌損失外，還由於航油進口價格的升高以及租賃成本的上升而減少利潤，根據相關的資料顯示，人民幣每貶值1%，航空公司毛利率下降0.5%。

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