【IPO追蹤】齊屹科技(01739-HK)大幅調低招股價至4.85元 延至7月12日上市

經營內地網上室內設計平台齊屹科技(01739-HK)公布，延遲公司股份於聯交所原定預期於7月5日(星期四)上市，延至7月12日(星期四)，原因是公司經諮詢聯席賬簿管理人及考慮目前市況後，決定將發售價釐定為4.85元，低於招股章程所載的指示性發售價介乎6.8元至9元範圍。即較原來降幅達29%至46%。

有關修改需待確認手續完成及招股章程「全球發售的架構」一節項下「全球發售的條件」分節所載的條件(包括上市委員會批准股份上市及買賣)達成後，上市預期將於2018年7月12日(星期四)開始。

有意繼續辦理申請的合資格申請人須於補充招股章程提供的指定期間內，現時預期為2018年7月3日(星期二)、2018年7月4日(星期三)及2018年7月5日(星期四)上午九時正至下午五時正及2018年7月6日(星期五)上午九時正至中午十二時正，且無論如何須於補充招股章程指定的最後期限前，確認其根據香港公開發售申請認購的全部（並非僅部分）香港發售股份的有關申請。有關確認的相關手續將載於補充招股章程「確認申請」一節。

確認申請表格可於2018年7月3日(星期二)、2018年7月4日(星期三)及2018年7月5日（星期四）上午九時正至下午五時正及2018年7月6日(星期五)上午九時正至中午十二時正於補充招股章程「香港包銷商地址」及「收款銀行相關分行」兩節所載列的任何地點索取。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)