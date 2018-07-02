銀建國際(00171-HK)；銀建集團沽出12.64% 每股作價3.08元

銀建國際(00171-HK)公布，該公司獲其中一位主要股東銀建集團通知，銀建集團已於6月29日交易時段後與珠光控股集團(01176-HK)及作為銀建集團保證方高建民簽訂有條件股份轉讓協議，據此，銀建集團同意出售且珠光控股同意以代價8.969億(相當於每股3.08元)，購買2.91億該公司股份，佔公司已發行股本約12.64%。

根據上述股份轉讓協議，銀建集團同意促使劉天倪及惠小兵於銀建集團出售完成日辭任公司董事，及銀建集團應用所有合理措施使公司在銀建集團出售完成日召開董事會以批准委任珠光控股將提名的兩名新董事及╱或公司秘書，自珠光控股指定的日期起生效。

公司同時獲其中一位主要股東中廣核國際通知，中廣核已於6月29日交易時段後與珠光控股簽訂有條件股份轉讓協議，據此，中廣核同意出售且珠光控股同意以代價11.21億元(相當於每股3.08元)，購買3.64億股公司股份，佔公司已發行股本約15.8%。根據上述股份轉讓協議，中廣核需促使其提名的公司董事於中廣核出售完成日辭任。

受限於各自股份轉讓協議之條件獲達成，預期銀建集團出售及中廣核出售將於各自股份轉讓協議簽署日期的90天內完成。緊隨該等完成後，銀建集團及中廣核將不再持有公司之任何股份，且將不再為公司之股東，而珠光控股將成為主要股東並持有公司之6.55億股股份，佔公司已發行股本約28.44%。

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