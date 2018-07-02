【華冠投顧】賴昇楷：台股拉回 「被動元件」依然如期起飆 再來留意「這個族群」

焦點個股 : 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、6173 信昌電、8436 大江

＜大盤分析＞

上週五歐美股市普遍留上影線收黑Ｋ，今日亞股早盤也都落於盤下震盪，然而台股卻在國際股市疲弱不振的氛圍下逆勢重上半年線與季線，表現明顯強勢，可惜盤中受到外電報導歐盟、加拿大、墨西哥和中國將於本週祭出對美反擊措施利空衝擊，亞股全面跳水，台股終場翻黑 - 58 點，OTC 指數 - 0.37%。

國際利空一波未平、一波又起，外資賣超更是沒完沒了，但台股有內資當靠山，是全球當中少數還能力守年線的市場（若不計除權息蒸發的點數，其實連半年線與季線也有守），而內資願接、敢接、能接這麼龐大的籌碼，必有其中長線作價實力及企圖，一旦短線因為利差、匯差、貿易戰、因應贖回... 等原因出逃的外資走得差不多了，下半年的選舉行情還是值得期待的。

＜操作策略＞

由於大盤上週五重上年線且出現多頭反擊訊號，故可適度擴大部位切入強勢股，並以上週低點 10633 點作為多方防守點。

＜強勢族群及個股＞

「被動元件」族群一直是昇楷分析與操作的重心，上週五更提醒「被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》已全數站在所有均線之上而且上檔幾無套牢壓力，三巨頭後市再創新高不是什麼難事，光靠著 "母雞帶小雞" 便可帶動整個族群。」

言猶在耳，今日《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》攜手鎖漲停，無畏大盤尾盤亂流，持續在盤面改寫波段新高價，龍頭《2327 國巨》差一檔漲停，距前高也僅咫尺之遙，二線股《6173 信昌電》、《2456 奇力新》、《2375 智寶》、《5317 凱美》... 等跟進大漲，這個族群吸引內外資法人、大股東、主力群等市場大戶之資金進駐，形成檯面上強者恆強類股，具備趨勢財，當持續追蹤。當然，學員持股《3026 禾伸堂》、《6207 雷科》仍續抱。

這波跌勢下來，除了陣容最堅強的被動元件族群之外，盤面上還能夠維持高姿態整理甚至逆勢攻堅的尚有二極體、部分生技、部分 PCB 等族群，上週曾介紹過的生技族群，今天亦有《8436 大江》、《4119 旭富》改寫波段新高。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。