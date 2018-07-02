【豐銀投顧 】量能微增指數下挫 台股表現相對抗跌

今天盤中本來好好的各國股市突然急殺，主要是看到美國道瓊期貨盤突然重挫所致。為何好好的美國期貨盤會突然重挫？市場傳聞是川普又一改自己之前的說法，原先認為北韓的核問題解決了，現在卻又持懷疑態度。這個消息其實也未經證實，其實美國在某些事情並不見得比台灣高明多少，就以上週的「懲罰中國」的說法來說好了，本來說是川普的意思，但搞半天根本只是還在「研議」階段，但股市已經先行反映大跌一段了，今天的這個「消息」究竟是真是假，其實也還沒證實，只是市場還是害怕，又先行反映跌了再說，至於真相如何，也得看幾天才知道。

朝鮮無核化這個議題不可能在一、二年之內解進，本來就是要一點時間，因此在這邊炒這個話題並沒有很大的意義。再說了，今天台股下跌的幅度還沒有陸股、韓股來的多，而且台股今天還是有除權息蒸發了 8 點左右，今天這樣下跌的幅度其實已經算是相對強勢了。況且今年以來外資賣超台股的幅度很大，遠超過韓股。嚴格說來已經有點「賣無可賣」的現象，外資今年賣超台股超過 78 億美元，但賣超南韓股市卻只有 34 億，相差超過一半。也因為台股等於是先行反映，之後亞股大跌台股則可相對抗跌。



而在個股部份，時序進入七月，是傳統的「生技月」，相關的生技個股也可多加注意。今天外資雖然又賣超台股近 80 億，但期貨的淨多單並沒有減少甚至還小幅增加，顯見外資並沒有非常看空。雖然有人指出外資大買富邦 VIX 指數 ETF，但期貨多單並沒有大減，如此佈局應該跟避險有關。但所謂的避險，未必就有險會發生。如同我們平常人投保買保單，但不一定會發生意外。近期成交量明顯減少，這是好事。動能減少是在累積將來上攻的動能，同時也阻斷下跌的趨勢，請等待量能蓄勢待發後的盤勢。

豐銀投顧 李世新 分析師