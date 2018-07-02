【華冠投顧】武傑電台: 國際貿易戰持續升溫!台股區間震盪!

武傑關注個股: 8436 大江、9914 美利達、3665 貿聯 KY、2454 聯發科、3443 創意。

◆武傑關注個股:

1. 大江 (8436):

在中國市場飲品、面膜、粉包等產品大有斬獲，6 月營收可望延續 5 月創新高的氣勢，新產品乳化魚油已於 5 月投產，預估，下半年營收成長可期，全年營收成長上看 5 成。

操作建議： 貿易戰升溫，生醫股再度吸引資金追價。短線支撐：480 塊。

2. 美利達 (9914):

電動車出口歐美市場持續暢旺，加上新台幣匯率由升轉貶以及新年度車款報價有利，毛利率應可明顯提升，第二季獲利可望較首季轉好。

操作建議： 電動車市場加溫，營運可望回溫。短線壓力：180 塊。

3. 貿聯 KY(3665):

為 Model 3、Model S 和 X 的電池束線供應商，對特斯拉每週出貨量由第一季的 1500 輛，到 5 月成長至 4000 輛。預估，今年對特斯拉將逐季攀升，全年出貨量將達 14.6 萬套，特斯拉對於營收貢獻則將較去年成長近三成。

操作建議：電動車市場加溫，營運可望回溫。短線支撐：220 塊。

4. 聯發科 (2454):

近期蘋果 (Apple) 考慮採用聯發科 Modem 晶片解決方案的消息不斷在業界流傳，然蘋果一直猶豫下單的情況，讓聯發科忐忑難安，畢竟雙方在產品藍圖、技術發展、溝通協調及互信合作等基礎仍需要時間建立，蘋果是否會提前下單，並不是聯發科單方面可以決定，而蘋果確實考慮在高通 (Qualcomm) 之外新增 Modem 晶片供應商，而現階段可能入列的供應商主要有英特爾 (Intel) 及聯發科。

操作建議： 外資買盤回補，短線有強彈機會。短線支撐：300 塊。

5. 創意 (3443):

傳出超微與海光體系公司的合作將進一步擴大，自 CPU 擴大到 GPU，針對大陸市場設計伺服器 GPU 及繪圖卡，與輝達（NVIDIA）的伺服器 Tesla 繪圖卡相抗衡，而 GPU 的 NRE 案將委由創意進行，晶片將交由台積電 (2330) 代工，亦即在超微和海光體系公司的新合作案中，台廠包括創意、台積電等會是最大受益者。

操作建議：中、美貿易戰帶動台股 ic 晶片類股人氣。短線支撐：260 塊。

◆台股盤勢分析:

◇貿易戰

『貿易戰』再升溫，台股開高走低。加權指數早盤小漲 + 15 點作收，雖然在被動元件類股轉強下，指數一度挑戰季線；可惜中盤過後，國際股市賣壓加重，指數由紅翻黑，終場下跌 - 58 點作收，收在 10777 點，成交量 1429 億。

台股今天受到亞股重挫影響，加權指數挑戰季線失敗；雖然被動元件族群再度轉強，延續多頭人氣。但終場依舊在外資壓抑下，指數由紅翻黑，下跌作收。不過，對於七月的台北股市，我們延續先前的規劃一樣… 僅管『貿易戰』問題升溫，但是在第二季電子類股財報亮眼及年底九合一大選；預料漲、跌空間有限，初估在 10600-11000 之間『箱型震盪』!!

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3026 禾伸堂、8436 大江、2492 華新科、5255 美桀、5469 瀚宇博、9914 美利達… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

1590 亞德 KY、6609 瀧澤科、5269 祥碩、2439 錸德、5483 中美晶… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估