昔日全球最大光伏面板供應商遭紐交所摘牌 英利綠色能源選擇不申訴

ADS被撤銷後，英利綠色能源將於7月2日開始在櫃台市場(OTC)進行交易，名稱為YGEHY。

昔日全球最大的光伏面板供應商英利綠色能源控股有限公司(稱英利綠色能源，NYSE：YGE)，受到了紐約證券交易所（下稱紐交所）的摘牌處置。

北京時間6月30日，英利綠色能源發布消息稱，於6月28日收到紐交所通知，稱已決定著手撤除該公司美國存托股票(ADS)的交易。

紐交所表示，根據紐交所上市公司手冊中的第802.01B節規定，英利綠色能源未能連續30個交易日內維持至少5000萬美元的平均全球市值，且其股東權益不足5000萬美元，因此該公司並不滿足紐交所有關持續上市的標準。

英利綠色能源回覆紐交所稱，將不會對退市決定提出申訴。因此，紐交所暫停該公司股票交易的決定立即生效。截至目前，英利綠色能源市值約2599.4萬美元，股價為1.43美元/股。

ADS(American Depositary Shares)， 即美國存托股份或美國存托憑證(ADRs)，允許外國的股票在美國股票交易所交易。多數外國公司股票都以這種方式在美國股票交易所交易。

英利綠色能源預計，其ADS被撤銷後，將於7月2日開始在櫃台市場(OTC)進行交易，名稱為YGEHY。

根據公開資料顯示，在美國，絕大部分企業在退市後首先進入櫃台市場。如果在櫃台市場依然無法生存(例如由於成交清淡，沒有做市商願意為該股做市)，則只能通過私人交易進行股份轉讓；再後則可能是破產，解散清算，或者私有化。

OTC Pink是美國場外交易市場中較低層級的市場，通過機構經紀商、零售經紀商或者線上經紀商進行電子化交易，價格透明，幾乎適合所有類型的公司。

英利綠色能源聲稱，其ADS過渡到OTC Pink市場交易將不會影響持有人的合法權益，也不會影響公司的正常業務運作。英利綠色能源將繼續服從美國證券交易委員會的公開報告要求，但計劃在進入OTC市場後停止定期發布季度收益。

三年前，英利綠色能源曾因公司股價連續30個交易日內低於1美元收到了紐交所的退市警告，後在河北省政府的協助下，通過出售資產及10股合並1股等措施擡升了股價。

2017年2月，英利綠色能源又因平均市值連續30個交易日低於5000萬美元再次受到了紐交所的退市警告。

英利綠色能源成立於1998年，總部位於河北保定，於2007年6月在美國紐交所上市，是一家光伏發電產品制造商。它曾多年在全球光伏面板生產領域位居世界第一，直到2014年被天合光能超越。官網資料顯示，目前已有超過8500萬塊英利組件(超過20GW)在全球範圍內運行。

在上市至今的十多年間，該公司的業績並不盡人意，只在2007年、2008年和2010年實現盈利，其余年份均出現不同程度的虧損。

2015-2016年，兩起金額總計24億元的債務違約事件將英利綠色能源拖入了債務「泥潭」。截至目前，英利綠色能源已耗時兩年有余的債務重組仍未結束。

根據2017年最新財報，去年，英利綠色能源凈虧損5.1億美元（約合人民幣33.74億元），是2016年2.67億美元虧損值的近兩倍。

此次被紐交所摘牌後，英利綠色能源成為了繼阿特斯、天合光能、晶澳太陽能之後又一家正式退出美國證券市場的光伏企業。

2017年12月，全球光伏組件出貨量排名前三的阿特斯(NASDAQ：CSIQ)宣布，董事長瞿曉鏵擬以18.47美元/股的價格，收購公司所有不屬於瞿曉鏵及其配偶張含冰的在外普通股。

2016年8月，登陸紐交所十年之久的天合光能(NYSE:TSL)，宣布與投資者財團達成11億美元的私有化協議，並表示將在完成私有化後重回A股。

2015年6月，登陸納斯達克八年之久的晶澳太陽能(NYSE:JASO)，在收到約4.89億美元的私有化收購意向後，宣布退市。

來源：界面

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