海富通推國內首只地方政府債ETF 提供一籃子地方債投資機會

中國海富通基金管理有限公司周四起發行國內首只地方政府債ETF--海富通上證10年期地方政府債ETF（交易所上市基金），將眾多地方政府債合並成一個標的，有助於解決地方政府債散亂的問題，為投資者提供一籃子地方政府債券的投資機會。

本只基金發售期為三個月，基金主要投資於標的指數（上證10年期地方政府債指數）的成份債券和備選成份債券，還可投資在國內上市的其他債券資產（國債、金融債、企業債、公司債、次級債、央行票據、中期票據、短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單等。

海富通發售公告中指出，在認購階段，海富通該只ETF采用現金或現券認購模式，投資者可以用持有的任何一只指數成分券參與認購，便於將持有的零券和散券換成基金份額，同時也可以將流動性不佳的存量債券資產換購成基金份額的方式，以提高流動性。

據該ETF擬任基金經理陳軼平介紹，此ETF產品將通過每日申贖清單公布持倉信息，持倉公開透明；指數化投資可分散個券和地區估值的風險，有利於機構進行風險敞口管理；基金可以進行T+0交易，交易機制靈活多樣，資金周轉效率高。另外，該基金未來有望納入中登質押庫，成為交易所的質押回購標的。

長期以來，中國地方政府債標的分散，流動性較差，給投資者的債券組合管理帶來了困難，各市場主體均探討如何進一步推動地方政府債的發展。

此前海富通基金已設計和發行了城投債ETF和產業債ETF兩只創新產品，積累不少投資和管理基金的經驗。

路透上海6月29日

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