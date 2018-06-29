川普的貿易威脅 為誰辛苦為誰忙

根據 CNBC 分析報導，就在美國在貿易問題上，對中國採取強硬立場時，北京的全球投資計畫又有了新的進展。

中國的一帶一路計畫是一項大規模的基礎架構計畫，涵蓋逾 80 個國家，追尋著歷史絲路前進。野村證券公司預估，未來十年，這項計畫的投資金額至少達 1.5 兆美元。

中國的這項計畫，目標在透過有利推展商務的工程 -- 如鐵路，高速公路與港口，連結其他亞洲國家，歐洲，中東與部份非洲國家，讓中國的全球影響力大增。

這項計畫引來了北京競爭對手的質疑。但分析師說，白宮以提高關稅爭取貿易利益的行動，最終反而會推升一帶一路的榮景。

法國貿易信用保險公司 Coface 分析師卡薩諾瓦 (Carlos Casanova) 說，如果對美國進行的貿易減少，供應連可能中斷，則部份參與一帶一路的國家，將尋求增加與中國的貿易，結果可能提供中國更多的出口市場。

他說，如果一帶一路的貿易增加，則中國對美國的依賴將會減少。

香港 HSBC 研究人員紐曼 (Fred Neumann) 亦說，在與美國的貿易對峙中，一帶一路計畫對中國將大有助益。

「一帶一路的主題，即在於連結各各國家，建立貿易關係，」紐曼說。「只要中國成功建立起一帶一路，當有助抵銷美國貿易威脅的拖累。」