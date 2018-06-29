【華冠投顧】賴昇楷：多頭正式展開反擊 「被動元件」看好誰? 避開誰?

＜大盤分析＞

摩台期結算一結束，今天大盤開盤法便出現近期首見的一高過高盤且明顯強於當時下跌的日韓股市，緊接著十點過後一波直接拉過年線與昨日高點，正式出現這幾天昇楷提及的「多頭反擊訊號」，加上盤中預估量一度創新低（尾盤成交量才慢慢放大），這是很漂亮的短線賣壓竭盡現象，但是市場往往會誤認為是價漲量縮的背離走勢而掉入誘空陷阱，偏偏又遇上先前連續兩天殺尾盤的慣性更是容易吸引空單進場，導致一軋空就不可收拾，大盤開高走高收最高，終場 + 182 點逼近季線與半年線，OTC 指數 + 0.76%。

由於大盤重上年線且出現多頭反擊訊號，下週台股會是「非盤即漲」的偏多態勢，可適度擴大部位切入強勢股。

昇楷於前天和昨天都曾分析過「光是外資二月以來賣超 3400 億，若依照台股過往的生態足以讓指數修正超過 2000 點，然而二月迄今扣掉除權息卻僅僅跌了約 400 點，敢這麼接且又有實力接走如此龐大籌碼的不會是一般人，必有其中長線作價企圖，一旦出逃的外資走得差不多了，屆時便很容易怎麼下去怎麼上來」，因此在未見多頭逆襲結束訊號前，暫勿預設高點甚至放空。

＜強勢族群及個股＞

6/7 創波段高點 11261 後回檔至今，盤面還是有幾大族群能夠維持高姿態整理甚至逆勢攻堅，下週將會一一介紹，今日仍將重點擺在近期的操作重心同時也是陣容最堅強的「被動元件」族群。

二線被動元件今天又有《3537 堡達》、《6204 艾華》、《5328 華容》率先創下波段新高，但更重要的是被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》已全數站在所有均線之上而且上檔幾無套牢壓力，三巨頭後市再創新高不是什麼難事。

後續靠著 "母雞帶小雞" 便可帶動整個族群，配合下周開始陸續揭露 6 月營收不乏業績題材加持，誰會是加速衝刺的小雞? 而誰會成迷途小雞要避開呢? 歡迎加入昇楷投資園地，到主頁看今天盤後分析文就一目了然囉，祝大家周末愉快，未來操作順利賺大錢。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。