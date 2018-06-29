【豐銀投顧】利空鈍化 下週可望再反彈

中美貿易大戰至今其實還沒有停止，但是這中間會有「空窗期」，在雙方還沒有想出下一步或是應對之策時，就容易形成「空窗期」。在這段空窗期的時間，就容易出現反彈。尤其是 5 日線與月線所形成的負乖離過大時，就更容易出現反彈走勢。筆者在 6/25 時就已經提醒大家，本週將容易出現反彈的走勢。今天果然在權值股的領軍之下大漲 182 點，成功的站上年線並且收復 10800 點。若再把權值加回去，其實目前是在 10950 附近，多方如此強勢表態，下週應該還有機會再反彈，雖然今天外資現貨只小買 21 億，但期貨卻大舉買回 5292 口多單，下週仍然可以注意權值股的表現。

未來一週指數將還有機會上攻，但是貿易戰停止了嗎？當然還沒有，甚至只是剛開始，關於貿易戰，市場總喜歡說沒有贏家，但卻忽略了任何的戰爭，都有「相對贏家」，因此投資人應該要分的清楚誰是贏家，誰是輸家，才不會把想投資的資金投錯了地方。川普上任，中國一定頭痛，但媒體總是喜歡大推中國基金，理由不外乎就是基期低，經濟成長率高，內需市場龐大等等，每一間基金公司的理專講的都是同樣的話。但我們要知道經濟不離政治，所以大家都會說政經政經，所有的經濟事件都是政治的延伸，如果不能參透這一點，做出了錯誤的判斷，恐怕要損失的將是難以想像的代價，2015 年的人民幣 TRF 殷鑑不遠，投資人應該好好想想。



而在個股部份，外資若是回流買台股，可能權值股是重點，這就可能壓縮到中、小型個股的表現空間，不得不小心處理。建議要留意下週開始將公佈 6 月營收，注意月營收創新高或是持續成長的個股，可能會是下一波的新主流。另外時序進入七月，是傳統的「生技月」，相關的個股也可多加注意，總之，外資雖然沒大買，但至少也停止大賣了，未來的行情仍值得期待。

豐銀投顧 李世新 分析師