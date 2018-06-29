【日盛投顧】年線若能站穩將有助於反彈持續

◆盤勢分析

1. 週五為 6 月底及第二季最後一個交易日，台股開高震盪走高，最高點 10,836 點收復年線（10,717 點）與 5 日線（10,744 點）但未收復 10 日線（10,848 點）、季線（10,867 點）、半年線（10,879 點）及月線（10,987 點），最低點 10,667 點守穩近期低點 10,633 點，終場指數上漲 182.63 點，漲幅 1.71%，收在 10,836.91 點，成交金額為 1,400.56 億元，大於 5 日均量（1,384 億元）但小於 20 日均量（1,602 億元）。三大法人合計買超 31.94 億元：外資買超 21.57 億元、投信買超 0.77 億元、自營商買超 9.60 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：上攻成交量須大於月均量方有利反彈延續。

（2）、均線：支撐為年線附近，壓力為月線附近。

（3）、技術指標：KD 低檔交叉向上，9 日 K 值（25）接近超賣區，短線有機會持續反彈。

3. 選股方向可留意半導體、蘋概、LED/PA、網通、車用、原物料、金融、世足賽概念股等。

半導體、被動元件、LED、蘋概、網通、世足賽、原物料概念股帶領大盤反攻

1. 半導體：IC 設計指標有 3227 原相、6435 大中、3317 尼克森、5299 杰力、6138 茂達、3443 創意、3527 聚積、4968 立積、4947 昂寶 - KY、2458 義隆電、2388 威盛、2363 矽統、6411 晶焱、8016 矽創、3141 晶宏、3094 聯傑等，晶圓製造及封測、檢測、設備、零組件可留意 3707 漢磊、2338 光罩、2351 順德、6532 瑞耘、3583 辛耘、3289 宜特等。矽晶圓價格趨勢向上，有利 6488 環球晶、3532 台勝科、5483 中美晶、6182 合晶等的獲利。

2. 被動元件：近期震盪，相關公司包括 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、5317 凱美、5255 美桀、3068 美磊、6449 鈺邦、6284 佳邦、3090 日電貿、2456 奇力新、3537 堡達、2478 大毅、2375 智寶、6175 立敦、6173 信昌電、8043 蜜望實、8163 達方、6127 九豪、6155 鈞寶、5345 天揚、5328 華容、6432 今展科、6207 雷科、6174 安碁、3221 台嘉碩、6204 艾華等，操作此族群宜留意風險。

3.LED/PA：MiniLED、MicroLED 及 3D 感測等新應用具題材性，近期 4944 兆遠、2448 晶電、3437 榮創、3698 隆達、2340 光磊、2426 鼎元、3591 艾笛森、6168 宏齊、2499 東貝、6164 華興、8111 立碁、2393 億光、6226 光鼎、6271 同欣電、2486 一銓等上下游輪動表現。PA 在手機拉貨及感測應用日廣下，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科長線需求可期。

4. 蘋概：蘋果下半年拉貨動能可望轉強，3008 大立光、2474 可成、6153 嘉聯益、2313 華通、3037 欣興、6269 台郡、4943 康控 - KY 等可留意。

5. 網通：光通訊如 3234 光環、3081 聯亞、4979 華星光、4977 眾達 - KY、3450 聯鈞、6426 統新等將逐步走出谷底。5G、物聯網、雲端服務等將帶動需求成長，5388 中磊、3596 智易、2345 智邦、3491 昇達科、4906 正文、3047 訊舟等相關公司長線可受惠。

6. 世足賽概念股：世足賽帶動相關商機，9904 寶成、9910 豐泰、9938 百和、8404 百和興業 - KY、1476 儒鴻等相關公司有題材加持。

7. 原物料 ：台灣前瞻基建及美國基礎建設商機可留意 2027 大成鋼、8415 大國鋼、2030 彰源、2031 新光鋼、1605 華新等，原油位處相對高檔，指標股包括台塑四寶、ABS1312 國喬、1309 台達化、橡膠 2104 中橡、酚 4725 信昌化等。大陸水泥市況有利 1101 台泥、1102 亞泥等。

8. 金融：美國加速升息循環，大陸開放外資比例，金融族群受惠，指標包括 2881 富邦金、2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、2889 國票金、2823 中壽、5871 中租 - KY、9941 裕融等。

9. 車用：台幣近期貶值，車用等外銷概念股可望受惠，可留意車用相關如 1536 和大、3665 貿聯 - KY、3019 亞光、6279 胡連、1527 鑽全、2231 為升、4721 美琪瑪、4739 康普等。