全球人壽打造幸福企業 同仁親子夏令營開跑

全球人壽多年來力行「以人為本，幸福企業」，向來積極打造同仁工作生活平衡、友善家庭的職場環境，去年首度以「創新、貼心、多元專業」創辦「同仁親子夏令營」後，獲得同仁們廣大迴響，今年不但續辦，更於日前加碼舉辦免費的夏令營親子日，讓孩子們能更貼近了解爸爸媽媽工作的地方，也讓爸媽上班時無後顧之憂。

全球人壽人資長陳幸琦表示，去年暑假舉辦為期兩個月的同仁親子夏令營，幫助內勤同仁得以在暑假期間妥善安排孩子的照顧問題，打造同仁親子一起上下班的溫馨時光，獲得許多同為家長的同仁青睞，也因為孩子們的收穫滿滿，讓家長們發現孩子更多不一樣的潛能，比如第一次吃到孩子手作食物，或是看到孩子豐富想像力創作出來的作品或戲劇，讓家長們也相當驚豔。

因此，今年全球人壽也持續舉辦為期兩個月的同仁親子夏令營，提升孩子的五感體驗課程，新增加音樂律動、科學實驗班、烏克麗麗等課程，啟發音感、覺察力、想像力、創造力及解決問題的能力。

全球人壽一直以來重視家庭價值，看到同仁們在暑假期間的托兒需求與經濟負擔，進而舉辦同仁親子夏令營，妥善安排孩子的照顧問題，並減輕托兒的經濟負擔，增加幸福感。同時，公司也邀請同仁家眷參與定期健康檢查，有贊助運動賽事或是家庭日時，也都會邀請同仁及家人一起作伙同樂，也讓家人更了解公司文化，建立友善職場環境，落實「因為愛 責任在」的品牌核心精神。

陳幸琦進一步指出，同仁親子夏令營主要招收對象為國小一年級至國小六年級的內勤同仁子女，今年特別於開課前針對幼稚園中班至升國小一年級的內勤同仁子女辦理夏令營親子日。

日前於全球人壽台北總部舉行，由全球人壽樂活寶熱鬧開場，吸引小朋友們的注意力，並帶動小朋友們帶動跳，在觀賞爸媽工作環境的介紹影片後，實際參觀爸媽工作的辦公室區域，且藉由尋寶問答讓孩子更有參與感；透過多元活動舉辦，讓孩子們不只有上午的觸覺體驗，還有下午的彩繪訓練視覺美感，一系列從早到晚認識保險業工作和體驗職場環境。讓小朋友們能夠諒解爸媽的辛勤付出，藉由職場體驗提升同仁親子關係。

貼心規劃 親子時間靈活彈性

全球人壽貼心考量配合同仁及孩童們的需求，規劃出單月及雙月的親子課程，且暑假期間配合同仁上班時間，早上上班就可以帶孩子到夏令營空間活動，下班後可帶著孩子一起回家共享晚餐。

為促進親子互動，全球人壽運用溝通載具，與同仁分享親子上課照片或影音，並透過親子聯絡簿讓家長們了解孩子每日學習狀況，保持親師雙向溝通管道暢通。此外，全球人壽也針對孩童遊玩空間及飲食安全進行高規格把關，夏令營活動空間每日進行消毒清潔、飲食也要求達到蔬果營養均衡 3:2:1 的比例。

專業課程 啟發孩子多元知識與技能

「同仁親子夏令營活動」不僅僅是讓孩子暑假有個去處、父母安心而已，更考量孩子年齡及程度不同，安排多元化課程包括科學實驗、美術創意、音樂舞蹈或是運動體能課等，還有各種手作活動，比如木工手作筆、小小廚師料理、縫紉小提袋包。

如此多元且專業的課程，皆由全球人壽嚴選各種領域優秀的老師來帶領小朋友們進行，包括蒙特梭幼教師資團隊、專業戲劇團表演者及市立運動中心講師進行專業教學，透過積木、黏土、拼圖等方式，讓孩子玩得開心的同時也培養嗅、視、味、聽、觸等 5 感官知覺之五感力。

此外，今年夏令營課程增加游泳課程等，將運動企業精神延伸落實到同仁孩子的暑期課程中；此外也增加戶外教學活動，透過帶領孩子探訪職業體驗營，並參觀茶業博物館、體驗電影院，探索世界，讓夏令營活動不只在辦公職場，更有機會到戶外及泳池中度過開心的暑假。