天喔國際(01219-HK)公布，免去主席、執行董事及行政總裁職務

天喔國際(01219-HK)公布，於2018年6月28日議決向林建華發出通知，根據公司組織章程細則第105(h)條(規定倘向一名董事發出由當時在任董事(包括該名董事)人數不少於四分之三(或倘並非整數，則最接近較小整數)之董事簽署之書面通知免去其職務，則該名董事須離職)，免去其本公司董事會主席、執行董事及行政總裁職務，即時生效。

由於免去林先生之公司董事會主席、執行董事及行政總裁職務，林先生亦不再為公司薪酬委員會成員及公司提名委員會主席。董事會認為，免去林先生之公司董事及行政總裁職務將不會對公司及其附屬公司之營運造成任何負面影響。

董事會欣然宣佈，現任執行董事林奇先生獲委任為董事會主席、公司薪酬委員會成員兼公司提名委員會主席以替代林先生，自2018年6月28日起生效。董事會欣然宣佈，現任非執行董事嚴志雄獲調任執行董事並獲委任為公司行政總裁，自2018年6月28日起生效。徐建新獲委任為公司執行董事兼營運總監，自2018年6月28日起生效。

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