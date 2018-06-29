貴金屬盤後─美元近來走強 黃金收低5.10美元 連四天下跌

黃金期貨週四收低，連四天下跌。美元近來的動能，使得黃金持續受到壓力。

紐約 8 月黃金下跌 5.10 美元，或 0.4%，收於每盎司 1251 美元，創 12 月 13 日以來，交易最熱絡合約最低收盤水準。

分析師說，黃金已有技術性超賣，但美元持續走強，使得黃金難以反彈。

週四的經濟消息不佳。數據顯示，美國第一季 GDP 成長年率由 2.2% 下修至 2%。上週初次申請失業金人數增加 9000 人至 22.7 萬人。

分析師說，仍然相信黃金價值低估，2018 年下半年可望反彈至 1300 美元。

儘管全球經濟成長具有不確定性，且貿易緊張升高，對黃金理應屬支撑。但因美元持續上漲，黃金也持續走低。有投資人因而懷疑，黃金是否失去了傳統的避險功能。

本週以來，黃金價格下跌了 1.4%，6 月以來則下跌了 4%。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數本週上漲 0.7%，6 月以來上漲了 1.3%。

9 月白銀下跌 1.2% 至每盎司 16.041 美元。

9 月銅下跌 1.2% 至每磅 2.972 美元。10 月白金下跌 0.8% 至每盎司 855.20 美元。9 月鈀金收於每盎司 930.90 美元，下跌 1.4%。