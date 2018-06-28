央行：把握好結構性去槓桿的力度和節奏 促進經濟平穩健康發展

中國人民銀行貨幣政策委員會2018年第二季度(總第81次)例會於6月27日在北京召開。

會議分析了國内外經濟金融形勢。會議認為，當前我國經濟基本面良好，經濟增長保持韌性，總供求總體平衡，增長動力加快轉換。内需對經濟的拉動不斷上升，外貿依存度顯著下降，應對外部衝擊的能力增強。穩健中性的貨幣政策取得了較好成效，結構性去槓桿穩步推進，金融風險防控成效初顯，金融對實體經濟的支持力度較為穩固。國内經濟金融領域的結構調整出現積極變化，但仍存在一些深層次問題和突出矛盾，國際經濟金融形勢更加錯綜復雜，面臨一些嚴峻挑戰和不確定性。

會議指出，要繼續密切關註國際國内經濟金融走勢，加強形勢預判和前瞻性預調微調。穩健的貨幣政策保持中性，要松緊適度，管好貨幣供給總閘門，保持流動性合理充裕，引導貨幣信貸及社會融資規模合理增長。繼續深化金融體製改革，健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，疏通貨幣政策傳導渠道。按照深化供給側結構性改革的要求，優化融資結構和信貸結構，提升金融服務實體經濟能力。主動有序擴大金融對外開放，增強金融業發展活力和韌性。

會議強調，要以習近平新時代中國特色社會主義經濟思想為指導，認真貫徹落實黨的十九大和政府工作報告精神，繼續按照黨中央、國務院的決策部署，堅持穩中求進工作總基調，綜合運用多種貨幣政策工具，把握好結構性去槓桿的力度和節奏，促進經濟平穩健康發展，穩定市場預期，打好防範化解金融風險攻堅戰，守住不發生系統性金融風險的底線。

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