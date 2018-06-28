朗詩綠色集團(00106-HK)擬1.12億元出售杭州朗杉40%股權及40%債權

朗詩綠色集團(00106-HK)公布，於2018年6月28日，公司的全資附屬公司杭州朗輝及杭州朗杉與杭州國俊及無錫萬都訂立該協議，據此，杭州朗輝同意出售，杭州國俊及無錫萬都同意收購杭州朗杉40%股權及杭州朗杉40%債權。

杭州朗杉40%股權轉讓價為人民幣200萬元，而杭州朗杉40%債權轉讓價為人民幣1.1億元。

於本公告日期，杭州朗杉的實繳出資額為人民幣500萬元。杭州朗輝授予杭州朗杉的債權為人民幣3.15億元。

杭州朗杉於2017年6月14日成立，主要業務為實業投資、服務、投資管理及投資谘詢等。杭州朗杉持有項目公司80%股權。而項目公司持有目標項目全部權益。

項目公司的主要業務為房地産開發經營。目標項目地址為：編號為海國用(2014)第06540號《國有土地使用證》項下土地坐落於海寧市長安鎮仰山路東側、01省道北側，宗地面積30,095平方米。

公告稱，集團緻力於為拓展在中國的房地産開發業務尋找合適的項目。透過出售杭州朗杉股權引入杭州國俊及無錫萬都作為合作夥伴，共同開發目標項目有助集團分散經營風險，提升資金效率及帶來銷售收益，且項目將繼續由集團負責操盤管理，符合集團資産輕型化的發展戰略。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)