兆豐銀前董座蔡友才行政訴訟勝訴 銀行局官司打輸創首例

兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀行於 2016 年因紐約分行裁罰案遭美國重罰新台幣 57 億元，當時金管會認為兆豐銀前董事長蔡友才任內未盡監督之責予以解職，蔡友才不滿提起行政訴訟。台北高等行政法院今 (28) 日以原處分無必要性等理由，判決撤銷原解職處分及訴願決定，可上訴。對此，金管會表示，銀行局官司打輸是首例，收到裁決書後，將再依行政訟相關程序辦理。

兆豐銀行紐約分行 2015 年，因未能有效執行防制洗錢遵循計畫，於 2016 年，遭美國紐約州金融服務署 (DFS) 罰款 1.8 億美元(約新台幣 57 億元)，而兆豐金控董座蔡友才在重罰消息曝光前，已自行請辭兆豐金董座及兆豐銀董事職務獲准，事情爆發後，金管會認為蔡友才任內未盡監督之責，2016 年 9 月祭出懲處，解除蔡友才兆豐銀行董事職務。

蔡友才不服提起訴願遭駁，進而提起行政訴訟。

台北高等行政法院新聞稿指出，蔡友才自 99 年 7 月 1 日至 105 年 3 月 31 日擔任兆豐銀行董事長，但金管會解除董事職務時，蔡已非兆豐銀董事，早已無法行使董事職權，也無危害兆豐銀行健全營運的可能。

台北高等行政法院還表示，銀行法第 61 條的規定目的在於排除董事對銀行的影響力，使銀行營運重返正軌，應以銀行為管制處分主要對象，但金管會只以蔡友才為處分對象，無意對兆豐銀行進行管制，不符法規原欲達成的行政目的。

承審合議庭認為，金管會原處分雖以銀行法為法律依據，並作成高度管制而影響人民基本權的處分，但實際上並未寓有任何該法所欲實現的管制目的，難認該處分有何必要性，判決撤銷原處分及訴願決定。

面對蔡友才打贏行政訴訟，銀行局副局長莊琇媛表示，金管會會在收到裁決書後，再決定後續處理是否要上訴。本案是銀行局歷年來以「解職」處分金融業經理人後，被解職者提起行政訴訟後，銀行局打輸官司的首例。

雖然蔡友才打贏行政訴訟，但是，蔡友才因涉嫌將兆豐金資源供私利使用，並在紐約分行收到 DFS 金檢報告後拋售兆豐金股票，遭台北地檢署依背信、洗錢防制、內線交易等罪起訴，全案仍於台北地方法院審理中。

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