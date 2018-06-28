一帶一路沿線國 高唱合作共同發展

當遠方高舉保護主義旗幟，一帶一路沿線國今天在論壇上，將合作共同發展高唱入雲。

緬甸投資委員會主席當吞，於6月28日出席「一帶一路高峰論壇」上表示，在新科技帶動下，緬甸已由5年前手機並不普及應用，至今已100%全面使用。期望藉著一帶一路倡議，將緬甸發展跳躍至新的發展台階。於去年，中國和緬甸領導人於北京會見後，雙方已達成共識，由中國開通一條經濟走廊，經緬甸直出印度洋；緬甸還與中國洽商，在面對印度洋海岸的緬甸城市，發展一個深海港口。還有研究由緬甸建設原油氣體管道，直通中國雲南，讓來自中東的石油於數天時間內可運輸往中國。緬甸也可利用印度洋的離岸油田，生產油氣，並與中國洽商在中緬邊境建設特別經濟園區，進行油氣生產。

格魯吉亞經濟與可持續發展部部長Genadi Arveladze認為，一帶一路倡議有助消除區內貿易壁壘，促進區內商業發展。吉魯吉亞也積極參與推動一帶一路發展，已先後兩屆舉行一帶一路論壇，並吸引區內2000名嘉賓出席，也推動了中東走廊的建設，降低區域內的關稅水平。

英國國際貿易部貿易與出口推廣國務大臣羅娜.費厚德認為，只要推動一帶一路發展是按正確標準進行，這項倡議將為沿線國家帶來強勁動力推動繁榮建設。區內將涉及萬億英鎊的巨額投資需求，並非單一國家能夠承擔，為大家提供互惠合作共同發展。倫敦作為環球金融中心，而香港作為區域金融中心，雙方也可以合作為沿線項目提供金融服務。

文：周燕芬

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