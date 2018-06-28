【華冠投顧】賴昇楷：多頭仍在努力止穩階段 除了被動元件之外 可多留意這個族群

焦點個股 : 6207 雷科、3026 禾伸堂、2492 華新科、2327 國巨、3090 日電貿

＜大盤分析＞

美中貿易戰自中國表示以牙還牙的強硬態度後，原本趨緩的外資賣壓從昨日開始再度放大，陸股首當其衝，亞股和台股亦不能免，今日多頭 (內資) 試圖用期貨來帶現貨的意圖明顯，顯見撐盤力量仍在，可惜和昨日一樣只演了半場好戲，在亞股疲弱不振與摩台期結算雙重壓力下再度回落，年線得而復失，大盤續跌 - 46 點，OTC 指數補跌 - 1.1% 下測半年線。

今日媒體斗大的標題都是 "三大法人大清倉，三千億吐光光"，外資、投信、自營商合計倒光前 3 年買超台股 3013 億元的銀彈。這部分昇楷昨日已先分析過，光算外資二月以來的賣超，若依照台股過往的生態便足以讓指數修正超過 2000 點，然而二月迄今卻僅僅跌了 472 點（2/2 收盤 11126 點－今天收盤 10654 點＝472 點），再扣掉除息蒸發的百點，其實跌幅不到 400 點。

這邊該反向思考的是，敢這麼接且又有實力接走如此龐大籌碼的，自然不會是一般人，也必有其中長線作價企圖，若搭配今日政策釋出 "四大基金將注資台股基金，投入金額上看百億元" 的訊息來看，下半年的選舉行情還是值得期待的，一旦短線因為利差、匯差、美中貿易戰、因應贖回... 等原因出逃的外資走得差不多了，屆時便很容易怎麼下去怎麼上來。

＜操作策略＞

大盤失守年線，依舊維持中性持股狀態，原先切入的強勢股續抱，只要嚴守移動停利紀律即可，在大盤重上年線或出現多頭反擊徵兆前，暫不增持部位。

＜強勢族群及個股＞

操作重心仍放在「被動元件」族群，因為這個族群在大盤利空測試下仍維持強勢的線形結構以及穩健的價量關係，加上又具題材性以及實質業績，為強勢股首選。

今日被動元件由《2492 華新科》、《2327 國巨》、《3090 日電貿》、《6204 艾華》... 等接棒領頭，轉為休息的《2472 立隆電》、《8042 金山電》、《6175 立敦》、《3236 千如》... 等回測月線可持續留意。學員持股《6207 雷科》、《3026 禾伸堂》穩守移動停利，仍續抱。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。