1-4月全國各地原保險保費收入排名：廣東第一 江蘇/浙江分列二三

2018年1-4月，原保險保費收入16585.42億元，同比下降7.84%，賠款和給付支出4093.37億元，同比下降0.06%，資金運用餘額154016.85億元，較年初增長3.22%，總資産173442.59億元，較年初增長3.55%，淨資産20174.83億元，較年初增長7.06%。

産險公司原保險保費收入4048.51億元，同比增長16.13%;壽險公司原保險保費收入12536.90億元，同比下降13.60%。

産險業務原保險保費收入3630.87億元，同比增長13.87%;壽險業務原保險保費收入10567.22億元，同比下降16.05%;健康險業務原保險保費收入2029.23億元，同比增長6.02%;意外險業務原保險保費收入358.11億元，同比增長16.97%。

産險業務中，交強險原保險保費收入655.56億元，同比增長9.94%;農業保險原保險保費收入為182.99億元，同比增長36.20%。另外，壽險公司未計入保險合同核算的保戶投資款和獨立賬戶本年新增交費3766.42億元，同比增長32.16%。

從地區來看，1-4月我國原保險保費收入前十省市分别是廣東、江蘇、浙江、山東、河南、河北、四川、上海、北京以及安徽。其中，廣東省原保險保費收入為301.14億元，佔原保險保費收入的8.7%。

來源：中商情報網

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