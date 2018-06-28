【IPO追蹤】人和科技(08140-HK)擬發行2億股 入場費4040.3港元

人和科技(08140-HK)今起至7月4日招股，擬發行2億股，其中90%為配售，10%為公開發售，每股發行價0.3港元-0.4港元，每手10000股，入場費為4040.3港元，預期7月12日上市。

據上市文件，於2017年按整體銷售收益計算，公司是香港鋼筋混凝土建造業第二大機械鋼筋併接服務供應商，佔整體市場份額約27.0%。唯一營運附屬公司人和香港於2012年初在香港創立。機械鋼筋併接服務包括兩大部分，加工鋼筋：於公司或客戶的處所，以自行開發的專有技術及方法向客戶提供鋼筋切割、捲曲、削角及螺紋服務;及以連接器連接鋼筋：以自行設計的連接器連接加工鋼筋的一端。

截至2016年及2017年6月30日止年度以及截至2017年12月31日止6個月，源自五大客戶的收益分别佔總收益的約62.8%、49.2%及58.7%。截至2016年及2017年6月30日止年度以及截至2017年12月31日止6個月的收益分别約為5480萬港元、5030萬港元及2560萬港元。

此外，發售價為每股0.35港元，(發售價範圍的中位數)，所得款項淨額將為約4710萬港元。約93.4%用於於香港新界如元朗及坪輋購入一幅地皮開設一個新車間;約6.4%用於投放資源至研發;剩下用於運營資金。

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