國資委肖亞慶：保護主義沒有出路

國有資產監督管理委員會主任肖亞慶，於6月28日出席「一帶一路高峰論壇」上表示，今年是國家開放改革40周年，也是一帶一路倡議五周年，為全球經濟持續發展注入新動力。期間中央企業積極响應，發揮央企技術、資金、人才等方面優勢，至今參與沿線國家1700個項目，包括基建，資源、裝備等重大標誌性項目，有利推動當地經濟發展，亦推進央企國際化發展。他強調，一帶一路雖然由中國提出倡議，但機會成果是屬於全球，實現共享共贏，共同發展。

中央企業也在推行深化企業改革，歡迎企業參與到央企改革，在央企進行結構調整重組過程中，進行互雙合作；實現你中有我，我中有你的協同發展。又例如在科研創新路上，沒有國界，期望能聯合研發。他又支持共同合作，拓展第三方市場。央企走出去，也需要具有視野的人才；外資進入內地市場，也要有對中國市場認識的人才，期望在人才培育上建立合作機制。

他重申，經濟全球化不可逆轉，保護主義、零和遊戲沒有出路，共享推進經濟發展才能互利共贏。

文：周燕芬

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