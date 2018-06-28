【異動股】5G概念股拉升走強 邦訊技術(300312-CN)漲近6%

今日早盤，5G概念股迅速拉升走強，截止發稿，邦訊技術(300312-CN)漲5.61%報6.96元，*ST大唐(600198-CN)漲停漲5.08%報6.41元，烽火通信(600498-CN)漲4.24%報24.08元，國民技術(300077-CN)、奧維通信(002231-CN)、吳通控股(300292-CN)、科創新源(300731-CN)、潤建通訊(002929-CN)等股均紛紛上漲超3%;此外，中興通訊(000063-CN)漲2.65%報20.88元。

6月27日，國務院國資委宣布，經國務院批准，武漢郵電科學研究院有限公司與電信科學技術研究院有限公司實施聯合重組。重組之後，兩家公司將併入新成立的中國信息通信科技集團有限公司。在業内人士看來，兩大通信央企的“合併同類項”，將重塑中國的通信産業格局，在整合産業和資源後，利好中國的5G發展。

據了解，27日晚間，武漢郵科院旗下的烽火通信、光迅科技、理工光科、長江通信，電信科研院旗下的*ST大唐、高鴻股份等均發布了集團公司實施重組的提示性公告。各家公司均表示，該事項不涉及公司的重大資産重組，亦不會影響公司的正常生産經營活動;本次重組後，國務院國資委作為公司實際控制人不會發生變化。

東北證券表示，2018年暨第六屆IMT-2020(5G)峰會日前在深圳開幕，工信部領導提出促進5G技術成熟，打造完整産業鏈，為全面商用奠定産業基礎;出台5G商用政策，適時發布頻譜規劃和商用牌照，滿足5G網絡建設與應用拓展需求;加快5G應用拓展，支撐服務經濟實現數字化、網絡化、智能化高質量發展。隨著5G第一版商用標準的凍結，新一輪科技浪潮有望開啓。

民生證券指出，5G是第四次工業革命的核心基礎設施，具有高傳輸速度、超低時延、海量連接、驅動萬物互聯的能力。5G將根據各種業務的不同訴求而提供非常明確的個性化通信服務的能力，為運營商和産業合作夥伴帶來新的商業模式。5G將被應用於機器和物聯網市場中的更多領域，並借助規模經濟降低成本。同時，關鍵業務型服務行業如自動駕駛汽車、無人機、工業自動化都將有巨大的行業增長潛力。隨著韓國5G頻譜拍賣完畢以及後續歐洲國家頻譜拍賣工作陸續啓動，2018年5G商用步伐逐漸加速。

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