A股“準仙股”數達25隻 ST及*ST股佔比超四成

截至6月27日收盤，烯碳退(000511-CN)連續16日跌停，最新收盤價0.98元。而此前一度跌破1元的中弘股份(000979-CN)27日收盤價為1.02元。27日收盤價同樣逼近1元的還有ST銳電(601558-CN)，為1.09元。

年初至今，A股市場“準仙股”(股價在1元至1.99元之間)明顯增多。

截至昨日收盤，A股“準仙股”個股數量達到25隻，其中有11隻為ST及*ST股。此外，股價在2元至2.99元區間的個股高達108隻，其中有13隻為ST及*ST股。

業績方面，在135隻股價低於3元的個股中，有4隻為ST股，23隻為*ST股。其中去年淨利潤出現虧損的有38隻，有66隻個股去年淨利潤同比下滑，佔比近五成。此外，今年第一季度虧損的有52隻，淨利潤同比下降的有65隻。

有分析認為，A股雖然有兩極分化的趨勢，但在投資者結構未出現根本性變化的情況下，“仙股”的出現仍隻是小規模事件，而出現因“仙股”而被強製退市的現象將更少。

隨著A股市場越來越趨近價值投資，A股市場分化格局將會愈發明顯。此外，隨著退市製度進一步完善，監管將加大退市執行力度。今後，流動性好併且基本面紮實的公司將會脫穎而出，而那些績差股和流動性枯竭的問題上市公司將會面臨退市風險。當然，也不排除部分“仙股”、“準仙股”公司未來運營情況好轉、股價回暖的情況，但從歷史情況來看，屬於極少數。

來源：證券時報

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)