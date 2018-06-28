中宣部等多部門聯合印發通知：加強影視行業陰陽合同、偷逃稅等問題治理

據新華社報道，日前，中央宣傳部、文化和旅遊部、國家稅務總局、國家廣播電視總局、國家電影局等聯合印發《通知》，要求加強對影視行業天價片酬、“陰陽合同”、偷逃稅等問題的治理，控製不合理片酬，推進依法納稅，促進影視業健康發展。

《通知》指出，近年來，中國影視業快速發展，整體呈現出良好態勢。同時，也暴露出天價片酬、“陰陽合同”、偷逃稅等問題。這些問題不僅推高影視節目製作成本，影響影視創作整體品質，破壞影視行業健康生態，而且滋長拜金主義傾向，誤導青少年盲目追星，扭曲社會價值觀念，必須採取有效措施切實加以整治。

《通知》強調，要製定出台影視節目片酬執行標準，明確演員和節目嘉賓最高片酬限額，現階段，嚴格落實已有規定，每部電影、電視劇、網絡視聽節目全部演員、嘉賓的總片酬不得超過製作總成本的40%，主要演員片酬不得超過總片酬的70%。影視行業主管部門要加強監管，對影視明星參與綜藝娛樂節目、親子類節目、真人秀節目等進行調控，嚴格執行網絡視聽節目審批製度，嚴格規範影視劇、網絡視聽節目片酬合同管理，加大對偷逃稅行為的懲戒力度。電視台、影視製作機構、電影院線、互聯網視聽網站、民營影視發行放映公司，不得惡性競爭、哄擡價格購買播出影視節目，堅決糾正高價邀請明星、競逐明星的不良現象。政府資金、免稅的公益基金等不得參與投資娛樂性、商業性強的影視劇和網絡視聽節目、助長過高片酬。

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