強化核保 降低高損率車險業源、商火險 第一保今年簽單保費目標70億

第一保 (2852) 於今 (28) 日召開股東會，通過 0.6 元現金股息配發，其去年車險簽單保費約 43.17 億元，年增率約 6.78%，占總簽單保費比達 6 成，係為主要險種業務，和泰車集團成立和泰產險搶食國內的車險市場，車險比重高的產險公司備戰，第一保將汰換高損率業源，強化核保降低高損率的商火險，今年簽單目標力穩 70 億元。去年第一保簽單保費約 69.99 億元，當中火險 8.87 億元、比重 16.68%；水險 3.79 億元、比重 6.23%；車險 43.17 億元、比重 62.57%；其他險約 14.15 億元，比重 14.43%，和泰車集團跨足車險市場，讓市場競爭更為激烈，第一保以車險追價效益，汰換高損率業源雙管齊下來鞏固車險業務。



另外，今年第一保亦調整企業組織，先前 7 個事業群整合核保、金保、資源等 3 個，第一保表示，先前 7 個事業群係由協理負責，再向副總層級匯報，透過組織扁平整合為 3 個事業群之後，直接由副總層級負責指揮，得以提升組織運作彈性以及即時性。



第一保去年稅前核保利潤 1.92 億元、投資利潤為 3.23 億元，稅前盈餘 5.15 億元，今年第一季核保利潤 0.02 億元、投資利潤為 1.41 億元，本業核保利潤下滑原因在於強制險再保攤銷入帳時間差影響數所致，單季自留費用率 36.44%、自留滿期損失率 63.32%，自留綜合率為 99.76%。