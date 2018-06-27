港股挫525點 國開行澄清棚改言論「救」內房

人民幣匯價急跌，加上市場憂慮中美貿易衝突升級打擊中國經濟表現，恒生指數最多跌539點，跌至28342點，收市報28356點，跌525點，恒指再刷新今年以來低位，連跌3日累插982點。

藍籌股普遍下滑，騰訊(00700-HK)失守380元，以全日低位377.4元收市，跌2.23%，失守250天牛熊分界線，成交居首達107.13億元；友邦(01299-HK)跌2.14%，收報66.2元；匯控(00005-HK)跌1.36%，收報72.5元，見1個月低位 ; 港交所(00388-HK)跌2.7%，收報230.4元。不過，中電(00002-HK)逆市升0.79%，收報83.45元；聯通(00762-HK)承上日升勢 ，今天收市再升1.04%，報9.73元。

內地據報收緊審批棚戶區改造項目(棚改)新貸款，加上有三個城市禁止以公司名義買樓，內房股再捱沽，昨日被北水狠沽的碧桂園(02007-HK)挫7.4%，；恒大(03333-HK)插7.4%；融創(01918-HK)插8.7%；世房(00813-HK)挫6.7%。

《澎湃新聞網》今日稍早報道，國開行相關負責人曾對外就棚改融資相關問題作出回應，稱近兩周國開行才將棚戶區改造貸款審批權限收回。不過，國開行新聞辦公室之後澄清，指該行從未授權任何人員並代表開發銀行發表言論。

國開行表示，經核實，該行從未授權任何人員參加海通證券電話會議、並代表開發銀行發表言論，有關言論不代表國家開發銀行。

據《澎湃新聞網》引述該電話會議中、國開行負責人介紹，歷史上來講，很大一部分的權限，國開行總行本來就是上收，這個和很多金融機構一樣，總行權限和分行權限是有一個範圍劃分，大部分的超額度業務審批權限是在國開行總行，此次是將這部分的分行權限收到總行。

該負責人介紹，權限的上收主要是處於兩方面的考量。一是，這兩年國開行分行在審批時，違規現象嚴重，國開行總行擔心後期的風險隱患就比較多；第二點是，中央對棚改有一定的看法，棚改的貨幣化推高房價，中央對這個有一個嚴謹的考量。

該負責人透露，現階段國家對這個事情還沒完全定性，處在停擺狀態，還沒明確的意見出台。他又指，貨幣化安置是推高房地產價格的元兇之一，此後貨幣化安置的比例會受到一定的限制；從操作層面來講，棚改貨幣化安置收緊的另一個原因是地方債務的問題。

該負責人表示，今年國開行在棚改上的投放任務是8000億元(人民幣．下同)，截至5月底已達4300億元，下半年還會有將近4000億元按計劃投放，市場不需要對投放額度過度緊張。棚改會按計劃做到2020年，在此之前並不會停止。

部份內容是來自明報

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