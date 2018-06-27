利標(00787-HK)去年度蝕9億美元 受撤出北美洲業務商譽減值拖累

利標品牌(00787-HK)公布，截至3月底止，去年度業績由盈轉虧，錄得虧損9.03億美元，前年度則錄得盈利9000萬美元。去年度營業額按年升3%至40.2億美元。

集團在去年度業績中公布，已協議向 Differential Brands Group 出售大部分北美洲特許授權業務，作價13.8億美元，集團將撤出大部分北美洲業務，包括童裝及配飾業務，以及大部分的男女時裝業務。考慮此策略性出售業務、外在市場狀況及業務表現，集團已進行商譽減值測試，及於去年度確認非現金商譽減值10.5億美元。根據此減值，公司不預期交易完成時有任何重大的收益或虧損。配合此出售項目，與上述北美洲業務相關的僱員將全部轉職至收購方。待交易交割及股東批准後，派發特別現金股息每股不多於0.325港元。

利標表示，集團決定出售旗下現值高的業務，以專注拓展其他發展成熟度較次，但具雄厚增長潛力的業務，並可藉此減少債務及利息支付金額，同時在日後可更精確地專注於集團本身的重點發展領域。待股東批准此項交易後，集團組織架構將較以往更為簡單。在產品特許授權業務方面，將繼續分地區管理。歐洲及亞洲業務將維持不變，而美國業務將專注於餘下的男女時裝業務組合及鞋履業務。同時，品牌管理業務將繼續其全球性經營模式。

集團指，雖然撤出北美洲大部分業務將大幅減少旗下實體店舖的數目，但集團向直接銷售予消費者渠道作高度選擇性投資，仍在短期內使經營開支增加，但相信男女時裝業務繼續增長快速，長遠有更可觀毛利。

來源：港台

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