【華冠投顧】多頭持續力抗外資 正式反擊訊號是什麼?

◆盤勢分析

被動元件 (雷科、禾伸堂) 如期逆風飛翔

焦點個股 : 3537 堡達、6207 雷科、6204 艾華、3026 禾伸堂、8043 蜜望實

今日亞股普遍開平高盤後翻落盤下震盪，但台股依舊維持相對強勢慣性，內資逆著國際盤力抗外資賣壓拉高挑戰五日線，可惜只演了半場好戲，尾盤受到亞股持續回落與週選擇權結算影響，盤面賣壓加重，大盤最後一盤甚至小幅失守年線，終場 - 41 點，OTC 指數則逆勢 + 0.16%。

雖說大盤暫時跌落所有均線，但中長線仍不必悲觀，先來看幾個數字：(1) 今年 2/2 以來，外資至今已賣超台股超過 3300 億，庫存水位大約降到兩年前也就是 2016 年 7 月時的水準，而當時指數位置大約落在 8800 點；(2) 指數從 2/2 當天 11126 點到今天收盤的 10701 點大約 400 點，再扣掉本週蒸發的 100 點，修正空間僅約 300 點。

根據上列統計，外資二月以來的持續賣超若依照台股以往的生態會讓指數修正超過 2000 點，但結果卻僅修正了 300 點，敢接又能接這麼大量籌碼的，自然不會是一般人，也必有其中長線作價企圖，只是短線遇到外資因為利差、匯差、美中貿易戰、因應贖回... 等原因非得要走，既是如此，那讓些空間低檔承接反而比較省成本，一旦出逃的外資走得差不多了，屆時便很容易怎麼下去怎麼上來。

而在個股操作上，高效率的獲利方式當然是等大盤正式出現多頭反擊訊號再來積極動作 。

＜強勢族群及個股＞

昇楷近日操作重點皆放在「被動元件」，因為這個族群在大盤利空測試下仍維持強勢的線形結構以及穩健的價量關係，加上又具題材性以及實質業績，實為強勢股首選。

今日盤面最強族群依舊以被動元件為首，《3537 堡達》、《6207 雷科》、《6204 艾華》漲停鎖死；《3026 禾伸堂》、《8043 蜜望實》、《6173 信昌電》... 等大漲。

當中學員持股《6207 雷科》漲停鎖死再創歷史新高 48.3，短短 4 個交易日已大漲 24%。此外，週一盤後影音預告「有一檔 "高價被動元件股" 具備逆勢走強姿態」，昨天台股盤面兵荒馬亂時按計畫帶學員卡位且在盤後影音介紹，他就是 SHISEIDO)3026 禾伸堂，今天亦不負眾望攻上漲停，雖然尾盤沒能鎖住但仍逆勢大漲 6.11%，後勢仍可期。

不過考量到台股以及全球股市皆面臨美中貿易大戰升級考驗且今日大盤小破年線的系統風險，因此短線暫不建議增加持股，至於上述已經拉開獲利的強勢股只要續抱並守移動停利即可。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

