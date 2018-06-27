【華冠投顧】開高走低破年線 保守保守再保守

華冠投顧 范振鴻 分析師

焦點個股：2349 錸德、2327 國巨、6435 大中、2426 鼎元。

振鴻觀察股：6111 大宇資、6446 藥華藥、2362 藍天、5469 瀚宇博。

加權指數今天收 10701 跌 41 點，量能 1469 億，昨天收「釘子」，預期有 1~3 天的反彈機會，反壓看 10800~ 季線之間。

結果今天只打了半場好球早盤攻到 10800 後盤整，11 點過後大盤變緩步下跌，1 點過後還加速下跌，從漲盤變收跌年線失守，量能還上升，這個空頭勢力實在不友善。

從週線大格局來看，振鴻在昨天的影音已經有分析給大家看過，之前突破三角型態預期進入第五波的看法，隨著最近跌破 10800，對整體結構的看法提出了修正，也就是之前三角型態是屬於週線主升段裡的 3-4 整裡，突破後是 3-5，從目前日線的狀況看起來，現在似乎才要進入第四波修正的可能性提高很多，若真的進入第四波鋸齒波修正，大支撐可能要看到去年三月高點的萬點附近，若無法順利止跌殺的兇一點可能要到 2016 年 Q4 高點 9400 附近。當然不是說一定會跌，或是馬上就跌，振鴻做交易首重沙盤推演，預測只是沙盤推演的一部分，畢竟預測不會賺錢，交易才會。

振鴻從最 06/14 起就開始就開始減少持股一度只剩下一檔標的，到今天也是只剩一檔波段標的與一檔今天才進場的短線標的。在盤不好的時候，比的就是誰能夠守住之前的獲利，這個時候才看得出誰才是真正的贏家。

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類股部分，昨晚 mosfet 概念股放接單利多的新聞，早盤強勢攻高，但是主力似乎趁利多出貨，終場大多翻黑，其中 6435 大中盤中最高漲 7% 尾盤收跌 3%，8261 富鼎盤中漲 6.7% 尾盤收斂小漲 1%。

另外矽晶圓族群由 6488 環球晶昨天也放利多消息大漲 5% 站回季線，帶動其他族群標的買盤進駐，但是振鴻之前都有提醒過，矽晶圓族群整體線型結構已經轉弱，就算未來七年矽晶圓不會跌價，但是要留意股價可是會跌的！而 6488 環球晶今天雖然漲 5%，但是要留意也剛好撞到 525 以上的頭不反壓與月線。

其他標的部份，6111 大宇資兩週左右跌掉 3 成後，振鴻發現下跌過程中籌碼並未出走，且剛好在起漲與季線雙重支撐的位置量縮整理，今天早盤帶著學員進場佈局，盤中即鎖住漲停，但這檔是短線操作標的，觀察月線反壓狀況隨時停利，今天漲停後風險已升高，不建議追價。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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