港鐵(00066-HK)黃竹坑站三期共收36份意向書

有望成為歷來最貴的鐵路上蓋項目-港鐵(00066-HK)黃竹坑站第三期物業發展項目，獲發展商踴躍參與，港鐵合共收到36份意向書，入標數目是鐵路項目的第三高。

遞交意向書的發展商包括新世界發展(00017-HK)、會德豐(00020-HK)、嘉里建設(00683-HK)、華懋、南豐發展、英皇國際(00163-HK)、泛海國際(00129-HK)、鷹君(00041-HK)、爪哇控股(00251-HK)、建灝地產、遠東發展(00035-HK)、帝國集團、莊士機構(00367-HK)，還有內房公司包括中國海外(00688-HK)、碧桂園(02007-HK)、中信泰富等。

項目位於黃竹坑車廠上蓋，毗鄰港鐵黃竹坑站及南朗山熟食市場，位於黃竹坑站物業發展項目的西北面， 是唯一設有商場的項目，總樓面面積超過150萬平方呎，其中，住宅樓面面積近100萬平方呎，商場樓面面積50.5萬平方呎，單位數目不多於1200個。

市場估值介乎226億至361億元，折合每方呎樓面15000至24000元，或成為歷來最貴的鐵路上蓋項目。

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