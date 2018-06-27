【華冠投顧】大盤開高走低尾盤失守年線

藍慶賜 分析師

中美貿易戰掃到哈雷機車，哈雷機車欲將生產線移到海外惹怒川普，企業為謀求利益最大化，往往與政府政策背道而馳，相信這不會只是單一事件。觀察日 K 線，大盤今年已有 2 次跌破年線之後反彈向上的軌跡，今天收盤再度跌破年線，這是上半年以來的第 3 次，如此頻繁的測試年線，表示上面賣壓很重，然而此次跌破年線與前 2 次跌破年線的環境有著很大的差異，主要關鍵還是在中美貿易戰，對後市仍需謹慎觀察。

MOSFET 第 3 季漲價 5%-10%，(3317)尼克森、(5299)杰力、(6435)大中、(8261)富鼎卻是開高走低，利多不漲走勢相對弱勢，整體族群仍需近一步觀察以確認是否真的走弱。被動元件族群走勢也出現力不從心的走勢一線大廠 (2327) 國巨、(2492)華新科都是衝高後拉回，追高有風險後市需謹慎操作。

大盤在年線附近震盪，個股走勢也大幅震盪，往往是盤中出現高點後，即出現反轉走勢，主力心態偏向短線操作。考慮盤勢震盪，以短線操作為主，陸續獲利落袋 (3645) 達邁、(8086)宏捷科、(6449)鈺邦減碼持股保留資金，待盤勢震盪結束後，就會有新主流出現，等待黎明出現。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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