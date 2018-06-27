【華冠投顧】大盤補完空缺口、半年均線是隱憂

鍾騏遠 分析師

◆ 一分鐘盤勢掃描：

#熱門股追蹤

2349 錸德：股價回落月線之下已經第三天，今天投信大買

明天是月線扣抵的跳升點，股價是否轉強就看明天是否帶量表現

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2456 奇力新：股價在昨天站回月線，今天開高走低回

短線而言，做手進行價差操作，留意周五是否出現攻擊量

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2492 華新科：股價在昨天出現多方反轉 k，今天遇月線反壓

可見月線目前仍舊是主要壓力，留意量能及法人動向即可

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6153 嘉聯益：股價在昨天反轉向上之後，今天仍舊抵不過月線的壓力

由於月線目前下彎，若後續盤勢不佳，易守大盤影響而拉回

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4944 兆遠：昨天股價強勢表態漲停之後，今天震盪更加劇烈

原則上量能已經跟上，後續創高之後，量能維持均量即可

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8086 宏捷科：近期股價震盪非常的大，上周的洗盤之後

近期斜率也沒有轉空的現象，後續仍有機會表現

#台股盤勢分析：

國際股市持續震盪，觀察關稅後續發展狀況

除科技類股之外，其餘類股相對較為疲弱

大盤今天補完空方缺口，空方氣勢稍稍減弱

尾盤雖跌破年線，但是年線上揚、支撐仍強

未來如果貿易關稅問題，可以控制在一定範圍內

大盤後續將有機會沿年線、區間震盪！

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而在內資市場方面，被動元件、矽晶圓等

都出現技術線型的反彈走勢，由此可見

內資還是有做帳的決心，個股操作偏短

原則上，年底選舉之前，行情不會太中

建議操作上偏短、留意月線支撐即可

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。